Папа вам не мама: аист проучил непослушных птенцов - видео

В большой семье клювом не щелкают. Этот жизненный урок многодетный отец решил наглядно преподать своим малышам.

Помните ролик с бесстрашной мамой-аистом, высиживающей яйца, несмотря на пожар? В Сети появилось продолжение этой истории. В новом видео главным героем стал уже отец семейства. Он начал кормить птенцов, но, похоже, устал повторять "ложечка за маму, ложечка за папу". Что из этого получилось - сморите на видео.

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