Узнайте, за что именно персидский кот Луи стал звездой Интернета - видео

У шестилетнего перса по кличке Луи нахмуренные брови, мешки под глазами и очень суровый взгляд. За это его называют преемником Grumpy Cat – "Сердитой кошки".

Пользователи социальных сетей нашли его в Instagram. Он - любимый питомец 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис. Хозяйка пушистой знаменитости уверяет, что котик на самом деле ласковый, зря его считают "суровой бестией".

У шестилетнего Луи постоянно раздраженное выражение морды, но его 26-летняя хозяйка Мишель Алексис уверяет, что на самом деле это милейшее животное с игривым характером, которое любит ласку.

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