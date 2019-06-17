22:36 17 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Арал: там, где плескались волны, будет шуметь листвою лес - видео

Получить короткую ссылку
74 0 0

Новости

Все новости
Все новости
МЧС Узбекистана

С 1995 года 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Аральское море - может быть самый яркий пример этих двух негативных природных процессов.

Когда-то это солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана, было четвёртым в мире по величине.

С 1960-х годов уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения.

Дно отступившего Аральского моря
© Sputnik / Ратушенко
На джипах по дну Арала: интернациональное путешествие

В 1989 году водоем распался на две изолированные части — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

Образовалась обширная пустыня, названная Аралкум.

В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, вся водная площадь достигла в тот год исторического минимума в 7297 км². Временно разлившись весной 2015 года до 10780 км, к осени 2015 года поверхность всего моря вновь уменьшилась до 8303 км².

Результатом этих изменений стали частые соляные бури. Смотрите, как люди в Узбекистане спасаются от них и сажают лес на дне морском․

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото
Майя Санду о том, какая судьба постигнет некоторых молдавских чиновников.
Майя Санду об увольнениях чиновников: за злоупотребления придется отвечать
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться