Арал: там, где плескались волны, будет шуметь листвою лес - видео

С 1995 года 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Аральское море - может быть самый яркий пример этих двух негативных природных процессов.

Когда-то это солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана, было четвёртым в мире по величине.

С 1960-х годов уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения.

В 1989 году водоем распался на две изолированные части — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

Образовалась обширная пустыня, названная Аралкум.

В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, вся водная площадь достигла в тот год исторического минимума в 7297 км². Временно разлившись весной 2015 года до 10780 км, к осени 2015 года поверхность всего моря вновь уменьшилась до 8303 км².

Результатом этих изменений стали частые соляные бури. Смотрите, как люди в Узбекистане спасаются от них и сажают лес на дне морском․

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