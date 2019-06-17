Майя Санду об увольнениях чиновников: за злоупотребления придется отвечать

Премьер-министр Майя Санду уточнила для прессы, кто может быть уволен из государственных структур в Молдове.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду, представившая в понедельник ряд новых министров их коллегам, заявила, что отныне во всех ведомствах никто не будет проводником партийных интересов.

"Все, кто занимался лоббированием партийных интересов в госучреждениях, будут санкционированы соответствующим образом. Те, кто продолжат это делать, будут уволены", - заявила Санду.

Она также объявила о создании при кабинете премьера новой структуры, которая будет заниматься раскрытием злоупотреблений предыдущей власти с тем, чтобы наказать виновных и очистить учреждения от нечистых на руку чиновников - Бюро программ по борьбе с коррупцией и реформе юстиции.

Санду заявила, что в понедельник провела встречи с тремя чиновниками. Это - Юрий Чокан, Лилия Палий и Серджиу Рэйлян. Она подчеркнула, что "все руководители, которые давали незаконные распоряжения, выполняли их, должны будут нести за это ответственность". Если потребуется, то, по ее словам, будут начаты внутренние расследования.

Она также обратила внимание на то, что в скором времени появится телефон доверия, по которому можно будет сообщить о злоупотреблениях последних лет.

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