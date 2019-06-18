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Шокирующие кадры тайфуна в Индии: видео, которое заставляет вздрогнуть

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AP

В штате Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По всему штату было отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели останутся закрытыми.

По оценкам экспертов, циклон "Фани" - самый мощный в Ориссе с 2014 года и один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.

CATERS NEWS
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По меньшей мере восемь человек стали его жертвами.

За сутки "Фани" значительно ослаб и теперь рассматривается метеорологами как "очень сильный" циклонический шторм в противоположность "экстремально сильному", как это было накануне. Сейчас циклон движется вдоль восточного побережья Индостана в сторону Бангладеш, пересекая штат Западная Бенгалия. Он несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем снизилась со 160 до 70-80 километров в час. 

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Теги:
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