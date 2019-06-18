Депутат-социалист рассказал о назначении нового директора СИБ - видео

Кандидатуру на пост директора молдавской спецслужбы выдвинет президент Молдовы, а утверждать ее предстоит парламентскому большинству.

Служба информации и безопасности частично перейдет под контроль президента Молдовы. За соответствующие поправки в закон проголосовали депутаты от правящего большинства. Как заявили авторы законопроекта, у президента есть право контролировать деятельность СИБа в качестве главы Высшего совета безопасности.

Согласно принятым депутатами поправкам, теперь глава государства будет предлагать кандидата на должность главы СИБ, а парламент будет решать - утверждать ее или нет.

Депутат ПСРМ Владимир Цуркан - один из авторов принятых поправок в закон - заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что такие нововведения были необходимы, и теперь молдавские спецслужбы будут работать в нормальном режиме.

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