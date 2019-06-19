Майя Санду о назначении нового Генерального прокурора

У двух компонентов парламентского большинства, ACUM и ПСРМ, существуют разные точки зрения на принципы назначения главы Генпрокуратуры.

Премьер-министр заявила, что ACUM настаивает на том, чтобы была ликвидирована законодательная норма, которой допускается назначение исключительно граждан Молдовы на пост Генерального прокурора. Однако социалисты, напротив, считают что генпрокурор обязан быть гражданином страны.

Напомним, что 11 июня новое парламентское большинство внесло поправки в первом чтении в Закон "О Генеральной прокуратуре", на основании которого пост генерального прокурора может занимать человек, не имеющий гражданства Республики Молдова.

Серджиу Литвиненко, председатель юридической комиссии парламента, заявлял ранее, что выбор на этот пост человека из-за рубежа, например, из страны ЕС, приведет к положительному изменению ситуации в прокуратуре.

Президент Молдовы придерживается другой точки зрения.

"Я буду настаивать, чтобы это был гражданин Республики Молдова. Если прокурором станет не гражданин нашей страны, то это больше похоже на внешнее управление. Согласно процедуре, генпрокурор назначается президентом по единой и согласованной позиции Совета прокуроров", - резюмировал Додон.

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