Путин отвечает на актуальные вопросы: прямая линия с президентом России - эфир

Традиционную прямую линию с гражданами России проводит президент страны Владимир Путин. Более полутора миллионов вопросов поступило. Самые популярные из них - по социальным проблемам, образованию, медицине, а также и по внутренней политике. Затронет лидер России и международную тематику.

В этом году мероприятие проходит в семнадцатый раз. Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В ходе первой прямой линии Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тысяч.

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В 2018 году в зале, где проходит мероприятие, впервые не было зрителей. Изменить формат было решено, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах россиян. Зато во время мероприятия Путин общался с губернаторами и членами кабинета министров по конференц-связи. Таким образом, реагируя на обращения или жалобы граждан, он смог в режиме онлайн получать разъяснения чиновников. В прошлом году программа продлилась 4 часа 20 минут, Путин ответил на 79 вопросов.

Побьет ли нынешняя "прямая линия" рекорды прошлых лет по продолжительности и числу тем, скоро узнаем. Следите также и за нашей текстовой трансляцией.

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