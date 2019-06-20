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Посол Швейцарии в РФ удивил стихотворением из 14 русских пословиц - видео

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"Волков бояться – в лес не ходить" – так прозвучала рекомендация главы российского МИДа Сергея Лаврова послу Швейцарии в России Иву Россье на случай, если Швейцария когда-либо окажется объектом санкций.

Шутливым советом со своим швейцарским коллегой Лавров поделился на церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве во вторник.

Перед этим посол Швейцарии прочитал шуточное стихотворение, содержащее 14 русских пословиц, поговорок и фразеологизмов.

"Два года жизни в России – это не только хлопоты о новом посольстве и работа посла. Это то же мучительное изучение русского языка, и через язык это - попытка понять Россию.

"Я могу сказать: я люблю эту страну", – признался швейцарский посол.

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