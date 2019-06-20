Путин об отношении Запада к России - видео

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Тема:
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным (13)
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По мнению президента, подход партнеров вряд ли кардинально изменится в будущем.

Российский лидер затронул этот вопрос в четверг в ходе прямой линии.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - сказал Путин.

Президент привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу". "Это те же санкции", - отметил он касательно тарифной политики США в отношении Китая.

Вывод Путина прозвучал следующим образом: "Если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее. В том числе и прежде всего - в сфере экономики".

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Тема:
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным (13)

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