На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн

Щенок родился с врожденным пороком, из-за которого пришлось ампутировать задние лапы и хвост, но люди не оставили песика в беде.

Этот забавный пес из штата Северная Каролина (США) даже на двух лапах ни в чем не уступит любой собаке. Он сохранил волю к жизни и веселый нрав. Собаку назвали Лейтенант Дэн – как безногого героя из знаменитого фильма "Форрест Гамп".

Хозяйка пса Лаура Персон окружила его заботой и вниманием. Вместе с ней Лейтенант Дэн отмечает праздники, путешествует и носится по двору за фрисби, как обычный щенок. Он настолько энергичный, что Лаура иногда не поспевает за ним, хотя занимается бегом. Любовь творит чудеса!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK