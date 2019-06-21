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Трасса не нужна, спортсмены ее выкосят: необычная гонка прошла в Британии

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Смотрите на видео, как в Великобритании прошли гонки на газонокосилках - довольно травмоопасный вид спорта.

Этим гонщикам трасса не нужна, они сами ее выкосят. В соревнованиях приняли участие 45 человек.

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Интересно, что газонокосилки способны развить скорость до 100 километров в час. Это небезопасный вид спорта: участники иногда получают травмы, попадая в аварии.

Впервые такие состязания прошли в 1973 году, теперь они стали довольно популярными в Великобритании.

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