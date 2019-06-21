Беспорядки в Тбилиси: пострадали 240 человек - видео

Полиция, спустя несколько часов после призыва митингующих в Тбилиси не устраивать беспорядки, применила слезоточивый газ, водомет и резиновые пули - теперь идут задержания.
Количество пострадавших во время беспорядков у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 240 человек, 80 из них являются полицейскими, заявил журналистам заместитель главы Минздрава Заза Бохуа.
В настоящее время в больницах столицы остаются 102 пациента, отметил Бохуа. Он побывал в университетской клинике им. Ингороква, где навестил пациентов, пострадавших во время акции. Состояние одного из них тяжелое, а двум делают операцию.
"Конкретно в данное учреждение доставили 46 пациентов, 35 из них уже выписали, а 11 пациентов остаются. Мы имеем дело с разными травмами, ушибами и травмами глаз", - заявил Бохуа, которого цитирует Sputnik Грузия.
На проспекте Руставели в четверг собрались тысячи человек, часть из них штурмом пошла на здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись.
Среди пострадавших есть журналисты, в том числе работники телекомпаний TV Pirveli, Rustavi2 и Первого канала.
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