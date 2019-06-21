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Беспорядки в Тбилиси: пострадали 240 человек - видео

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© Sputnik / Shota Nozadze

В Тбилиси на проспект Руставели власти вывели подразделения спецназа, чтобы навести порядок. Митингующие, которые проводили акцию протеста у парламента, стали бросать в полицейских камни и бутылки. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий.

Полиция, спустя несколько часов после призыва митингующих в Тбилиси не устраивать беспорядки, применила слезоточивый газ, водомет и резиновые пули - теперь идут задержания.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Беспорядки в Тбилиси: штурм парламента и первые пострадавшие

Количество пострадавших во время беспорядков у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 240 человек, 80 из них являются полицейскими, заявил журналистам заместитель главы Минздрава Заза Бохуа.

В настоящее время в больницах столицы остаются 102 пациента, отметил Бохуа. Он побывал в университетской клинике им. Ингороква, где навестил пациентов, пострадавших во время акции. Состояние одного из них тяжелое, а двум делают операцию.

"Конкретно в данное учреждение доставили 46 пациентов, 35 из них уже выписали, а 11 пациентов остаются. Мы имеем дело с разными травмами, ушибами и травмами глаз", - заявил Бохуа, которого цитирует Sputnik Грузия.

На проспекте Руставели в четверг собрались тысячи человек, часть из них штурмом пошла на здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись.

Среди пострадавших есть журналисты, в том числе работники телекомпаний TV Pirveli, Rustavi2 и Первого канала. 

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Теги:
пострадавшие, видео, Грузия


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