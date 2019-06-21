Александр Слусарь провел телефонный разговор с Эдуардом Харунженом

Председатель спецкомиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе Александр Слусарь рассказал Sputnik о своем телефонном разговоре с генпрокурором Эдуардом Харунженом.

"У нас была рабочая дискуссия. Он позвонил мне как председателю по вопросу работы парламентской комиссии, расследующей "кражу миллиарда". В прессе он услышал мое заявление об отсутствии документов по расследованию в период 2013-2015 годов – комиссия Рейдмана и комиссия Рэдукану. Их изъяла 26 мая 2015 года Антикоррупционная прокуратура", - сказал Слусарь корреспонденту Sputnik.

Он выразил удивление тем, что генеральный прокурор не знал об указанных действиях.

"Он меня спросил о дате, годе, номере документа, на основе которого забрали те бумаги, записал номер дела. Он пообещал сделать все возможное, чтобы определить, где находятся эти документы, если их каким-то образом не передали в суд вместе с несколькими делами. Он пообещал, что в ближайшее время будет представлена подробная информация Генеральной прокуратуры о ходе расследования, которое длится уже пять лет", - добавил Слусарь.

Депутаты молдавского парламента 10 июня сформировали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе страны. Ее председателем избрали депутата Александра Слусаря.

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