Протесты в Тбилиси: придет ли Грузия в себя

Ночью в четверг несколько тысяч человек вышли на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси: как столица восстанавливается после ночного кошмара и что за ним последуют, смотрите в видео Sputnik Грузия.

Грузинская полиция в ходе акции протеста в центре Тбилиси, которая переросла в беспорядки, задержала 305 человек. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Все задержанные обвиняются по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", сообщает Sputnik Грузия.

Задержанным в случае доказательства вины грозит от 4 до 9 лет тюрьмы.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку>>>

Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, переросла в беспорядки и антиправительственные выступления - в больницы были доставлены сотни человек.

Всего пострадали 240 человек, 80 из них являются полицейскими. В настоящее время в больницах столицы остаются 102 пациента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK