Протесты в Тбилиси: придет ли Грузия в себя

Грузинская полиция в ходе акции протеста в центре Тбилиси, которая переросла в беспорядки, задержала 305 человек. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
Все задержанные обвиняются по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", сообщает Sputnik Грузия.
Задержанным в случае доказательства вины грозит от 4 до 9 лет тюрьмы.
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Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, переросла в беспорядки и антиправительственные выступления - в больницы были доставлены сотни человек.
Всего пострадали 240 человек, 80 из них являются полицейскими. В настоящее время в больницах столицы остаются 102 пациента.
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