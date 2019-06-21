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Протесты в Тбилиси: придет ли Грузия в себя

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© Sputnik / RUPTLY / AP

Ночью в четверг несколько тысяч человек вышли на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси: как столица восстанавливается после ночного кошмара и что за ним последуют, смотрите в видео Sputnik Грузия.

Грузинская полиция в ходе акции протеста в центре Тбилиси, которая переросла в беспорядки, задержала 305 человек. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Артур Атаев
© Photo: РИСИ
Атаев о беспорядках в Грузии: это акция в стиле Саакашвили

Все задержанные обвиняются по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", сообщает Sputnik Грузия.

Задержанным в случае доказательства вины грозит от 4 до 9 лет тюрьмы.

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Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, переросла в беспорядки и антиправительственные выступления - в больницы были доставлены сотни человек. 

 Всего пострадали 240 человек, 80 из них являются полицейскими. В настоящее время в больницах столицы остаются 102 пациента.

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Теги:
Грузия, Тбилиси


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