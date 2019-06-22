Опасно ли ездить по мосту в Будештах - что говорит эксперт

Водители предупреждают друг друга, что мост в Будештах ненадежен, в конструкциях моста замечены многочисленные трещины, а покрытие сильно вибрирует, когда по нему движется транспорт. Команда Sputnik Moldova отправилась на место, чтобы проверить, в каком состоянии находится мост, и обнаружила на нем ремонтную бригаду.
"Трещины и базовый слой моста ремонтируются, потому что тяжелые машины разрушают конструкцию. Вообще говоря, мосты в нашей стране находятся в плачевном состоянии, и власти должны уделять больше внимания этой проблеме", - рассказал технический инспектор Владимир Костя.
По его словам, мост в Будештах был укреплен.
"Теперь здесь смело можно ездить. Проведены ремонтные работы. В течение года мост будет полностью реабилитирован", - сказал Владимир Костя.
В настоящее время все автомобили, включая автомобили большой грузоподъемности, движутся по мосту в одном направлении.
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