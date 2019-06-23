Их нравы: чемпионат по поеданию куриных крыльев в США - видео

Чего только не придумают в США. Особенно в спорте. Например, в Калифорнии прошел на днях международный чемпионат по поеданию куриных крылышек. Смотрите на видео, как это было.

Около двухсот человек поборолись за звание победителя и главный приз – 10 тысяч долларов. Желающих принять участие в соревновании набралось около 200.

Наверняка после просмотра этого ролика многим захочется перекусить. Чтобы далеко не бегать за рецептом, предлагаем самый быстрый вариант - "Хрустящие крылышки в сырном кляре".

Ингредиенты:

Смешайте растопленное масло и измельчённый чеснок. В другой миске соедините измельчённую петрушку, сухари, сыр, соль и перец. Сначала обмакните крылышки в масло, затем обваляйте в смеси с сухарями. Выложите на покрытый пергаментом противень и выпекайте около часа при температуре 180 °C.

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