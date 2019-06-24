Фронтовые рисунки ищут своих героев - видео

В Сызрани племянник художника-фронтовика разыскивает людей, изображённых на портретах, которые его дядя нарисовал во время своего пребывания госпитале. Смотрите трогательное видео Sputnik.

Спустя 75 лет фронтовая медсестра Агния Фирстова получила свой портрет.

В 1944 году она служила в госпитале.

Именно тогда ее нарисовал художник Дмитрий Фомин.

Перед смертью художник попросил своего племянника найти людей, изображенных на портретах.

Смотрите трогательное видео Sputnik.

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