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Гражданка Молдовы вернулась домой, чтобы открыть свой бизнес – видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Вернувшись из Ирландии, Анастасия Долински открыла косметологический кабинет в Хынчештах.

Молодой специалист из Хынчешт после того, как получила диплом о высшем образовании, решила вместе с мужем уехать в Ирландию в поисках лучшей жизни. Там она продолжительное время работала кинетотерапевтом в одном из специализированных салонов, но всегда хотела вернуться домой, чтобы открыть собственное дело.

 "Эта идея возникла у меня, когда я была студенткой факультета кинетотерапии. Я не могла открыть собственное дело, поскольку у меня не было опыта. Его мне удалось получить лишь в Ирландии. Там я работала мануальным терапевтом, делала лечебный массаж", - рассказала Долински.

Косметологический кабинет находится прямо в центре города. Девушка стремится сделать как можно больше лиц красивее.

Ольга Омаров-Бахняну
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После нескольких лет Анастасия вернулась домой, она решила, что и в Молдове можно быть полезной людям, преображать лица молдавских женщин.

"Я устроилась на работу в один из косметологических центров в Кишиневе. Там я работаю по сей день, параллельно открыв свой кабинет в Хынчештах", - рассказала Долински.  

Девушка надеется, что ей удастся покрыть затраты на открытие кабинета в самые сжатые сроки.

"Я приехала, чтобы сделать лица наших людей более красивыми. Также хочется постоянно быть рядом с родителями, друзьями, находиться в душевной обстановке. В нашей стране климат – значительно приятнее, так как в Ирландии очень прохладно, климат – дождливый, мы так и не смогли адаптироваться", - рассказала косметолог.

Услуги косметологического кабинета пользуются большим спросом у женщин из Хынчешт.

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Теги:
малый бизнес, врач, косметология, терапия


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