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Молдавские гастроэнтерологи творят чудеса: так они лечат пациентов – видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Наиболее прогрессивные методы лечения были представлены в рамках летней школы врачей-гастроэнтерологов.

Благодаря современным технологиям, молдавские врачи-гастроэнтерологи могут взять на анализ пробы тканей поджелудочной железы, печени, пищевода.

"Появляются новые методы диагностики и лечения. Мы можем с точностью установить диагноз по целому ряду заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Благодаря передовым эндоскопическим технологиям, удается установить различные заболевания пищеварительной системы на начальных стадиях. В том числе это касается вынесения диагноза по заболеваниям поджелудочной железы и печени", - заявил врач-гастроэнтеролог Евгений Ткачук.

В этом году врачи-гастроэнтерологи будут проводить и эхографические исследования.

"Впервые мы подготавливаем врачей-гастроэнтерологов к эхографическим исследованиям. Вскоре каждый профильный специалист будет использовать этот метод", - подчеркнул медик.

В 2017 году в республике были внедрены современные методы лечения хронических вирусных гепатитов. Более 18 тысяч пациентов полностью выздоровели благодаря современным методам лечения.

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Теги:
пищеварение, печень, лечение, врачи


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