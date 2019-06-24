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Страшные кадры взрывов в воинской части в Казахстане - видео

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© Ruptly / AP

Очевидцы сняли момент, когда сдетонировали боеприпасы на военном объекте, расположенном рядом с городом Арысь в Туркестанской области.

Как отмечает Sputnik Казахстан, пожар вспыхнул на одном из арсеналов, после этого начали взрываться боеприпасы.

После ЧП власти объявили в городе режим ЧС. По предварительным данным, пострадал 46 человек. Как сообщалось, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Есть один погибший. В его машину, согласно распространенной информации, попал снаряд.

Власти эвакуируют жителей города. Эту меру они объясняют тем, что "масштабы происходящего очень большие и это может продолжаться несколько дней".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих".

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