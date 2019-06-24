Козак: кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть ее поставщиком

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак считает, что вопрос с поставкой электроэнергии в Молдову должен решаться, исходя из интересов граждан РМ.

Вице-премьер правительства России подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Молдавская ГРЭС работала стабильно.

"Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть ее продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции, лоббировать интересы российской компании. Это касается и других отношений, которые имеются между нашими странами и нашим бизнесом", - сказал Козак.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра правительства РМ Майи Санду расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО". Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет резкого увеличения поставок из Украины.

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