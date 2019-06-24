Додон: нам важно, чтобы потребители получали электроэнергию дешевле

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что соглашение на поставку электроэнергии должно быть таким, чтобы люди республике платили меньше.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра РМ Майи Санду расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО". Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

"Очень важно, по какой цене (поставляется электроэнергия – ред.) и чтобы без посредников. Если замешаны посредники, а в этом должны разобраться компетентные органы, то нужно от этого контракта отказаться. Надо, чтобы договор был транспаретным и на хороших условиях для наших потребителей", - сказал Додон журналистам.

По мнению главы государства, нужно сделать все возможное, чтобы цена была ниже.

"Если по электроэнергии есть цена лучше в другом месте, украинцы, например, продают дешевле, нужно покупать, где дешевле. Для нас важно, чтобы потребители покупали электроэнергию по более низкой цене. Если будет такая возможность, надо это делать", - добавил президент.

Прим этом глава государства подчеркнул, что "до сих пор доступа к информации о поставках электроэнергии не было ни у президента, ни у парламентариев".

"Сейчас доступ появился. Будем разбираться. Не только по электроэнергии, но и по контрабанде в больших объемах – спирта, сигарет и других вещей", - пояснил Додон, добавив, что в среду "состоится заседание Высшего совета безопасности, чтобы с коррупционными схемами разобрались".

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