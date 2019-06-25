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Арысь: кадры полуразрушенного взрывами города

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© Sputnik / RUPTLY / AP

Масштабная катастрофа разразилась накануне, но не исключено, что до ее завершения пройдет еще несколько дней.

© Ruptly / AP
Страшные кадры взрывов в воинской части в Казахстане - видео

На арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов, сообщила пресс-служба минобороны Казахстана. Возбуждено уголовное дело.

На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 были госпитализированы, 15 в реанимации.

Город эвакуирован. Подобную меру власти объяснили тем, что "масштабы происходящего очень большие, и это может продолжаться несколько дней".

Как выглядит Арысь после взрывов на близлежащем складе боеприпасов, смотрите в нашем видео.

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