Систему очистят от судей, принимавших решения по политическому заказу

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Эксперт прокомментировал Sputnik заявления премьера Майи Санду, которая потребовала незамедлительно начать оздоровление судебной системы.

Глава молдавского правительства во вторник приняла участие в заседании Высшего совета магистратуры, где призвала начать чистку судебной системы. По ее мнению "судьи, которые принимали незаконные решения, должны уйти, а честные - должны повышаться в должности".

"Думаю, что это первые шаги. Это на самом деле и есть сотрудничество между властями. Даже если многим не нравится жесткий тон", - сказал корреспонденту Sputnik эксперт Центра юридических ресурсов Молдовы Ион Гузун.

Санду заявила, что процесс "чистки судебной системы" должен начаться уже со следующей недели, иначе будут отправлены в отставку сами члены Высшего совета магистратуры.

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