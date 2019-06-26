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Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"

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© Ruptly

Разработка Технополиса ”Эра” вызвали большой интерес посетителей.

Разведывательный беспилотник весит всего 5 килограмм и способна находиться в воздухе до 40 минут.

Аппарат планируется использовать для определения координат наземных целей противника с использованием лазерного дальномера.

Авторы не думают останавливаться на достигнутом - такой дрон для слежки может быть выполнен не только в форме совы, но и сокола.

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