Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"

Разработка Технополиса ”Эра” вызвали большой интерес посетителей.
Разведывательный беспилотник весит всего 5 килограмм и способна находиться в воздухе до 40 минут.
Аппарат планируется использовать для определения координат наземных целей противника с использованием лазерного дальномера.
Авторы не думают останавливаться на достигнутом - такой дрон для слежки может быть выполнен не только в форме совы, но и сокола.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK