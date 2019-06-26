21:01 26 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.69
  • USD18.18
  • RUB0.29
  • RON4.38
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Какие шансы на жизнь есть у детей, родившихся раньше срока - видео

Получить короткую ссылку
61 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Молдавские врачи творят чудеса, которые еще десять лет назад были немыслимы у нас: десятки спасенных жизней и сотни счастливых глаз молодых родителей - свидетельство тому.

Эти дети выживают благодаря современным методикам лечения и выхаживания, которые применяются сегодня в Институте матери и ребенка. Еще десятилетие назад спасение младенцев, которые родились раньше срока и весили до полутора килограммов, казалось немыслимым.

Сейчас выживание таких малышей становится процессом сложным, но реальным. Десять лет назад 9 из 10 детей, родившихся раньше срока, умирали. Сейчас удается спасти 50 процентов новорожденных, вес которых составляет менее 1500 граммов.

Выживание недоношенных детей повысилось благодаря модернизации отделения реанимации и интенсивной терапии в Институте матери и ребенка.

"В случае преждевременных родов важно проследить, какие жизненные показатели есть у ребенка – уровень насыщения крови кислородом, пульс, уровень артериального давления. Как вы видите, рядом с каждым инкубатором для выхаживания новорожденных стоит монитор, на котором в режиме онлайн фиксируются все основные данные", - рассказала заведующая отделением реанимации Института матери и ребенка Лариса Кривинская.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Бэнэреску: почему в Молдове умирает в три раза больше новорожденных, чем в ЕС
В Кишинев из Киева вертолетом доставлены новорожденные близнецы
Теги:
рождение, дети


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться