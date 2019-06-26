Какие шансы на жизнь есть у детей, родившихся раньше срока - видео

Молдавские врачи творят чудеса, которые еще десять лет назад были немыслимы у нас: десятки спасенных жизней и сотни счастливых глаз молодых родителей - свидетельство тому.

Эти дети выживают благодаря современным методикам лечения и выхаживания, которые применяются сегодня в Институте матери и ребенка. Еще десятилетие назад спасение младенцев, которые родились раньше срока и весили до полутора килограммов, казалось немыслимым.

Сейчас выживание таких малышей становится процессом сложным, но реальным. Десять лет назад 9 из 10 детей, родившихся раньше срока, умирали. Сейчас удается спасти 50 процентов новорожденных, вес которых составляет менее 1500 граммов.

Выживание недоношенных детей повысилось благодаря модернизации отделения реанимации и интенсивной терапии в Институте матери и ребенка.

"В случае преждевременных родов важно проследить, какие жизненные показатели есть у ребенка – уровень насыщения крови кислородом, пульс, уровень артериального давления. Как вы видите, рядом с каждым инкубатором для выхаживания новорожденных стоит монитор, на котором в режиме онлайн фиксируются все основные данные", - рассказала заведующая отделением реанимации Института матери и ребенка Лариса Кривинская.

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