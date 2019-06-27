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Дрон Калашникова изменит характер будущих войн - видео

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© Ruptly / Калашников Media

"Калашников" представил модель взрывающегося беспилотника. Дрон может изменить характер будущих войн так же, как это сделал его старший брат — автомат Калашникова.

Концерн "Калашников" создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет".

"После презентации первого продукта поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Мы представили мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет", - заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

Ручной пулемет РПК-16
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

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"В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - сказал Чемезов.

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Теги:
Калашников


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