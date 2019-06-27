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"Витязи", "Стрижи" и "Беркуты" поразили фигурами высшего пилотажа - видео

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© Ruptly

Россия провела показательные выступления команд по спортивному пилотажу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" в подмосковном городе Кубинка.

Программа авиашоу включала выступления пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты". В полётах участвовали самолёты Су-35С, Су-30 СМ, Як-130, МиГ-29 СМТ и вертолёты Ка-52 и Ми-28Н.

© Ruptly
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В пятом, юбилейном военно-техническом форуме "Армия" принимают участие делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов. Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня.

МИА "Россия сегодня" выступает его официальным информационным агентством, а входящее в медиагруппу новостное агентство и радио Sputnik – международным информационным партнером.

В Кубинке работают выездная редакция РИА Новости и радиостудия Sputnik. Журналисты медиагруппы выпускают новости с форума и берут интервью у топ-спикеров форума для информационные ленты, флагманского сайта ria.ru, радио Sputnik и международных ресурсов агентства Sputnik на 32 языках.

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Теги:
Армия, Россия, видео


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