Двадцать флагов над Осакой: город встречает высокопоставленных гостей

Лидеры группы G20 один за другим прибывают на саммит.
Встреча "Большой двадцатки" пройдет в старинном японском городе с 28 по 29 июня.
Рукопожатия в аэропорту, кортежи на улицах, усиленные меры безопасности и самодеятельные флешмобы.
Из этих деталей складывается общая картина. А дополняет ее дождь.
По прогнозам, даже возможен тайфун.
Но не политический, а чисто природный.
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