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Двадцать флагов над Осакой: город встречает высокопоставленных гостей

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© Ruptly / Reuters

Лидеры группы G20 один за другим прибывают на саммит.

Встреча "Большой двадцатки" пройдет в старинном японском городе с 28 по 29 июня.

Рукопожатия в аэропорту, кортежи на улицах, усиленные меры безопасности и самодеятельные флешмобы.

Из этих деталей складывается общая картина. А дополняет ее дождь.

По прогнозам, даже возможен тайфун.

Но не политический, а чисто природный.

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