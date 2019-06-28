16:24 28 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп с Путиным

Получить короткую ссылку
95 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik /

В пятницу президент США Дональд Трамп в шутку сказал главе российского государства Владимиру Путину "не вмешиваться в выборы". Произошло это в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита G20 в Осаке.

Прошедшая в пятницу в японской Осаке встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обошлась без курьезов и высказываний, которые зачастую остаются "за кадром".

© Sputnik / Iliya Pitalev
Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото
9

После того, как журналист спросил у Трампа, попросит ли он Россию не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, Трамп повернулся к Путину, поднял указательный палец вверх и произнес: "Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста".

Стали известны детали встречи Путина и Трампа>>>

Оба лидера при этом улыбались, как будто только что была отпущена хорошая шутка.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии
Встречи на высшем уровне: Путин и Трамп пообщались на полях саммита G20
Ушаков о некоторых деталях предстоящей встречи Путина с Трампом на G20
Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, президент


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп с Путиным
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться