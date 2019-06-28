Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп с Путиным

В пятницу президент США Дональд Трамп в шутку сказал главе российского государства Владимиру Путину "не вмешиваться в выборы". Произошло это в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита G20 в Осаке.

Прошедшая в пятницу в японской Осаке встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обошлась без курьезов и высказываний, которые зачастую остаются "за кадром".

После того, как журналист спросил у Трампа, попросит ли он Россию не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, Трамп повернулся к Путину, поднял указательный палец вверх и произнес: "Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста".

Стали известны детали встречи Путина и Трампа>>>

Оба лидера при этом улыбались, как будто только что была отпущена хорошая шутка.

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