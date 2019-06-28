Генуя: мост Моранди ушел в мир недобрых воспоминаний - видео

В итальянском городе снесли опоры путепровода, который обрушился в августе 2018 года.

Трагедия почти годичной давности унесла жизни 43 человек.

Пострадали и двое наших соотечественников, один из которых погиб, а второй получил многочисленные травмы.

Контролируемый подрыв остатков переправы произвели лучшие европейские специалисты. Момент взрыва смотри в нашем видео.

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