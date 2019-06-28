Как прошла встреча Путина и Трампа на полях G20 - видео

Самое ожидаемое событие саммита состоялась.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита G20 в Осаке, Япония. Встреча вызвала огромный интерес.

Стороны договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

Первый день Путина на G20: детали от пресс-секретаря президента >>>

О том, как прошла встреча, - в нашем видео.

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