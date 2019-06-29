В Испании прошел фестиваль прыжков через младенцев: что это за традиция

Ежегодно на севере Испании отмечается фестиваль El Colacho, известный также как "Прыжки через детей".

Название говорит само за себя: детей укладывают на одеяла прямо на улице, а мужчины в костюмах дьявола прыгают через них.

"Я решила привести свою дочь, потому что знаю об этой традиции от моей сестры, которая замужем за мальчиком из деревни. Тогда я взяла ребенка моей сестры, потому что как только они перепрыгивают через матрасы, традиция говорит, что вы можете забеременеть. Я забрала своего племянника, и потом я забеременела. И теперь я привожу ее, потому что хочу продолжить традицию", - сказала мать Каэтаны Кармен Аранц.

О своем участии в этом фестивале также рассказала другая пара – Ракель Саиз и Густаво Санчидриан.

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