Путин назвал встречу с президентом США на G20 хорошей и прагматичной

По словам российского лидера на встрече с Трампом на саммите G20 в Осаке стороны обсудили весь перечень вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Президенты США и России провели 28 июня полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". В ходе дискуссии стороны договорились определить, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения.

"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

По его словам, речь шла и об экономических отношениях двух стран.

"Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали еще раз интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией. Я обратил внимание президента США, что на ПМЭФ американская делегация была одной из самых представительных – более 500 членов делегации. Поэтому здесь есть, нам над чем подумать", - сказал Путин.

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