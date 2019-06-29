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Путин назвал встречу с президентом США на G20 хорошей и прагматичной

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По словам российского лидера на встрече с Трампом на саммите G20 в Осаке стороны обсудили весь перечень вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Президенты США и России провели 28 июня полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". В ходе дискуссии стороны договорились определить, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества, обсудили международные отношения, обстоятельно поговорили по вопросам разоружения. 

Президент России Владимир Путина на пресс-конференции по итогам саммита G20
© REUTERS / Yuri Kadobnov / Pool
Путин по итогам саммита G20: о встрече с Трампом, об Украине и климате

"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

По его словам, речь шла и об экономических отношениях двух стран.

"Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали еще раз интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией. Я обратил внимание президента США, что на ПМЭФ американская делегация была одной из самых представительных – более 500 членов делегации. Поэтому здесь есть, нам над чем подумать", - сказал Путин.

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