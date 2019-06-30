Невероятное зрелище: огромный алмазный карьер с высоты птичьего полета - видео

Впечатляющие кадры рудника "Мир", коренного месторождения алмазов, были сняты дроном в алмазной столице России – в городе Мирный.

Но даже это видео не в полной мере передает масштабы одного из крупнейших искусственных карьеров в мире.

Карьер имеет диаметр 1,2 километра и уходит в глубину земной коры на 525 метров. Масштаб рудника огромен. Бытуют легенды, что образующиеся воздушные воронки над искусственно вырытым отверстием засасывали пролетающие самолеты в его глубины.

Кимберлитовая трубка, образование которой свидетельствует о наличии алмазов, была обнаружена в 1955 году. Спустя два года началась разработка месторождения. Наземные работы были закрыты в 2001 году, а в 2007-м приостановлена и подземная добыча алмазов. Рудник был закрыт в 2017 году из-за наводнения, в результате которого погибли восемь горняков.

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