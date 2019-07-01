Пожарные вызволили утят с помощью видео на YouTube

Пожарные спасли четверых утят из водостока, использовав при этом видео с YouTube со звуками манков для уток.

В городе Литтлтон под Денвером, штат Колорадо, пожарные спасли четверых утят из водостока, использовав при этом видео с YouTube со звуками манков для уток.

Им изначально удалось вытащить из трубы четырех утят, но остальные не хотели оттуда вылезать, поэтому пожарные выманили их с помощью видео на телефоне.

После этого утята воссоединились со своей мамой, которая поблизости взволнованно ждала успешного завершения спасательной операции.

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