23:53 01 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.61
  • USD18.11
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Отморозивший лапы кот снова начал ходить - видео

Получить короткую ссылку
27 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Ruptly

Ветераны из Новосибирска успешно поставили бездомному коту Рыжику протезы на все четыре лапки: первые шаги кота смотрите в нашем видео.

Рыжего кота привезли в ветклинику Новосибирска из Томска зоозащитники. У домашнего питомца были отморожены лапы и уши. Но врачам удалось его спасти.

Ветеринары применили собственную запатентованную технологию протезирования, и теперь кот снова может ходить.

"Вообще в мире таким видом протезирования занимаются две клиники: наша и в Великобритании. Но наша, по крайней мере, доступна", — рассказал ветеринар Сергей Горшков.

Рыжий уже делает первые шаги — пока неуверенные, но пациент постепенно привыкает к новой жизни.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пожарные в Кишиневе спасли замурованных в подвале котят - видео
Теги:
видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

девушки в национальных костюмах
Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа
Пожарные вызволили утят с помощью видео на YouTube
Отставки продолжаются
Отставки продолжаются

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться