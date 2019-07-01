Отморозивший лапы кот снова начал ходить - видео

Рыжего кота привезли в ветклинику Новосибирска из Томска зоозащитники. У домашнего питомца были отморожены лапы и уши. Но врачам удалось его спасти.
Ветеринары применили собственную запатентованную технологию протезирования, и теперь кот снова может ходить.
"Вообще в мире таким видом протезирования занимаются две клиники: наша и в Великобритании. Но наша, по крайней мере, доступна", — рассказал ветеринар Сергей Горшков.
Рыжий уже делает первые шаги — пока неуверенные, но пациент постепенно привыкает к новой жизни.
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