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Наглая и бесстрашная цапля покаталась на крокодиле - улетное видео

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Тема:
Утро с нами! (422)
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© Facebook / Jim Schaller

Многие считают, что крокодилы кровожадны. Однако смелая цапля думает иначе, она без доли сомнения проехалась на рептилии. 

Семья выдр убила крокодила, напавшего на одну из них – невероятное видео
© video: Youtube / BBC Earth
Как выдры убили крокодила, который на них напал - жуткое видео

Пользователи интернета в восторге от того, как птица с гордостью "оседлала" грозного крокодила. Более того, несчастный паромщик перевозит ее весьма чинно, абсолютно не беспокоя своего случайного пассажира.

"Это просто круиз! Очень мило!" - пишут развеселившиеся подписчики. Впрочем, есть вещи, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

Кстати, этот непродолжительный ролик посмотрели уже почти 14 миллионов раз!

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Тема:
Утро с нами! (422)

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