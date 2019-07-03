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У музыки нет границ: азербайджанские мотивы на нае в исполнении Московича

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© Sputnik / Камилла Алиева

Народный артист Молдовы Константин Москович исполнил в Баку азербайджанскую музыку на молдавском нае - смотрите видео.

Народный артист Молдовы, известный наист Константин Москович является автором музыкального альбома "Антология азербайджанской музыки на молдавском нае", в который вошли четырнадцать композиций, отмечает Sputnik Азербайджан.

"Записать антологию азербайджанской музыки на молдавском нае мне предложил председатель Конгресса Азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов, с которым я дружу уже больше 35 лет. Как мастер пробует перо, так и я записал первую композицию "Sən gəlməz oldun" ("Ты не пришла"), ставшую для меня толчком для создания антологии. По сей день это моя самая любимая композиция", - поделился Москович.

Изучая азербайджанскую музыку, артист, по его словам, открыл для себя многогранную культуру страны, и каждое произведение для него было отдельным культурным наследием азербайджанского народа.

"Я просил перевести смысл таких песен, как "Сары гелин", "Айрылыг", чтобы проникнуть в мир этой музыки и эпоху, когда она была создана. Более того, я не преследовал цель, да это и практически невозможно, сыграть эти композиции так, как исполнит азербайджанский музыкант. Вся прелесть и состоит в моей подаче, и в том, как я смог передать мелизмы, которые порой невозможно сыграть", - рассказал народный артист Молдовы. 

В итоге получился альбом, который соединил две культуры через музыку, не имеющую ни границ, ни религий, ни национальностей, уверен Москович.

Кстати, молдавская многоствольная флейта най схожа с азербайджанским духовым инструментом ней и тулум.

Константин Москович
© Sputnik / Stringer
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Москович также исполняет классику, джаз, эстрадную музыку. Одним из последних достижений стало завершение работы над альбомом "Антология латинской музыки", который будет представлен широкой публике уже в августе. Также в сентябре планируется презентация альбома "Антология турецкой музыки".

Смотрите на видео, как народный артист Молдовы, лауреат международных конкурсов, наист Константин Москович исполнил известную азербайджанскую песню "Ты не пришла" ("Sən gəlməz oldun").

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