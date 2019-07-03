Может ли иностранец стать генпрокурором – комментарий Дмитрия Пулбере

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в эксклюзивном комментарии для Sputnik высказал свое мнение о том, может ли быть эффективным на посту генерального прокурора приглашенный специалист из-за границы, а также что об этом говорится в молдавских законах.

В политических верхах Молдовы активно обсуждается важная проблема, касающаяся гражданства будущего генерального прокурора. Ее суть – должен ли он быть гражданином Молдовы или нет? Этот вопрос корреспондент Sputnik адресовал бывшему председателю КС Дмитрию Пулбере.

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"В Конституции Молдовы прописано, какими критериями должен обладать человек, которые назначается на должность генпрокурора. Также детализированы эти моменты в Законе о Прокуратуре. Однако, в этих документах нигде не сказано о том, что разрешается по закону генпрокурору иметь двойное гражданство. И тем более – приглашать иностранного гражданина на такую должность (не важно, откуда он, из какой страны). По крайней мере, мне, как гражданину Молдовы, было бы некомфортно, если выражаться дипломатическим языком, чтобы на посту генпрокурора находился гражданин другого государства. У нас все что ли коррумпированы от А до Я?" – задался вопросом Дмитрий Пулбере.

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О том, какую угрозу несет национальной безопасности Молдовы наличие двойного гражданства у чиновников высшего ранга, и в чем главная особенность молдавского менталитета, смотрите в видео-комментарии.

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