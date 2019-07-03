01:58 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Может ли иностранец стать генпрокурором – комментарий Дмитрия Пулбере

Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова после политического кризиса (57)
94910
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в эксклюзивном комментарии для Sputnik высказал свое мнение о том, может ли быть эффективным на посту генерального прокурора приглашенный специалист из-за границы, а также что об этом говорится в молдавских законах.

В политических верхах Молдовы активно обсуждается важная проблема, касающаяся гражданства будущего генерального прокурора. Ее суть – должен ли он быть гражданином Молдовы или нет? Этот вопрос корреспондент Sputnik адресовал бывшему председателю КС Дмитрию Пулбере.

Харунжен рассказал об отставке Бецишор и судьбе Антикорупционной прокуратуры>>>

Новое здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокурором Молдовы может стать "человек с опытом работы за границей"

"В Конституции Молдовы прописано, какими критериями должен обладать человек, которые назначается на должность генпрокурора. Также детализированы эти моменты в Законе о Прокуратуре. Однако, в этих документах нигде не сказано о том, что разрешается по закону генпрокурору иметь двойное гражданство. И тем более – приглашать иностранного гражданина на такую должность (не важно, откуда он, из какой страны). По крайней мере, мне, как гражданину Молдовы, было бы некомфортно, если выражаться дипломатическим языком, чтобы на посту генпрокурора находился гражданин другого государства. У нас все что ли коррумпированы от А до Я?" – задался вопросом Дмитрий Пулбере.

Санду: уже нет терпения ждать, пока прокуратура займется делом>>>

О том, какую угрозу несет национальной безопасности Молдовы наличие двойного гражданства у чиновников высшего ранга, и в чем главная особенность молдавского менталитета, смотрите в видео-комментарии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова после политического кризиса (57)

По теме

Пулбере: после капитуляции Демпартии должна произойти отставка всех судей КС
Пулбере: судей КС нужно лишить иммунитета
Теги:
генпрокурор, Дмитрий Пулбере


Еще видео

  • Дарио, который пашет картины
    Последнее обновление: 20:12 04.07.2019
    20:12 04.07.2019

    Картины он не пишет, а пашет - видео

    Итальянский художник по имени Дарио использовал трактор, чтобы превратить поле пшеницы в гигантский портрет князя Владимира.

    117
  • Они поют на языке Бога: в Молдову приехал уникальный хор – видео.
    Последнее обновление: 22:43 03.07.2019
    22:43 03.07.2019

    Они поют на языке Бога: в Молдову приехал уникальный хор – видео

    Библейские мотивы в исполнении хорового коллектива, в составе которого исполнители из Германии и Израиля, не оставят равнодушными людей и затронут самые потаенные струны души.

    297
  • Пощечина правосудию
    Последнее обновление: 20:47 03.07.2019
    20:47 03.07.2019

    Пощечина правосудию

    Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания.

    403
  • У музыки нет границ: молдавский музыкант исполняет Сен гелмез олдун
    Последнее обновление: 15:40 03.07.2019
    15:40 03.07.2019

    Москович исполнил в Баку азербайджанскую музыку на молдавском нае

    Народный артист Молдовы Константин Москович исполнил в Баку азербайджанскую музыку на молдавском нае - смотрите видео.

    201

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться