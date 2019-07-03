02:01 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Они поют на языке Бога: в Молдову приехал уникальный хор – видео

Получить короткую ссылку
29710
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /

Библейские мотивы в исполнении хорового коллектива, в составе которого исполнители из Германии и Израиля, не оставят равнодушными людей и затронут самые потаенные струны души.

В еврейском культурном центре "Кедем" в Кишиневе состоялось выступление одного из уникальных в мире хоровых коллективов - объединенного хора "Ашира".

Коллектив состоит из солистов из Израиля и Германии. Коллектив с успехом гастролировал в США, Польше, Украине, Швейцарии. Четыре раза хор выступал в ООН по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Малышка прониклась музыкой хора и начала сама дирижировать – видео
© video: Youtube / stos2408
Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео

Ансамбль впервые приехал в Кишинев. Солисты хора впечатлены Молдовой, добротой людей, живущих здесь. Предки многих из них – выходцы из Бессарабии. Потомки помнят о еврейском погроме 1903 года. И, приехав сюда рады, что на земле Молдовы царит мир и дружба между народами. Библейские мотивы в исполнении хора "Ашира" – свидетельство тому, что все народы на Земле должны жить в мире.

В хоре – много граждан Германии. Немцы выражают солидарность с теми, чьи предки стали жертвами Холокоста.

Зрители завороженно слушали композиции коллектива "Ашира". И взрослые, и молодые восхищались хоровым пением, которое заставляло задуматься о вечном, - мире, межнациональной дружбе, любви.

Овации и продолжительные аплодисменты стали благодарностью коллективу "Ашира" за выступление.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Наша диаспора в России: как воронежцы танцуют молдавскую хору
Полторы тысячи школьников хором спели гимн Гагаузии в Комрате
Десятки тысяч кишиневцев исполнили хором "Смуглянку"


Еще видео

  • Дарио, который пашет картины
    Последнее обновление: 20:12 04.07.2019
    20:12 04.07.2019

    Картины он не пишет, а пашет - видео

    Итальянский художник по имени Дарио использовал трактор, чтобы превратить поле пшеницы в гигантский портрет князя Владимира.

    117
  • Пощечина правосудию
    Последнее обновление: 20:47 03.07.2019
    20:47 03.07.2019

    Пощечина правосудию

    Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания.

    403
  • Может ли иностранец стать генпрокурором – комментарий Дмитрия Пулбере
    Последнее обновление: 16:33 03.07.2019
    16:33 03.07.2019

    Может ли иностранец стать генпрокурором – комментарий Дмитрия Пулбере

    Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в эксклюзивном комментарии для Sputnik высказал свое мнение о том, может ли быть эффективным на посту генерального прокурора приглашенный специалист из-за границы, а также что об этом говорится в молдавских законах.

    949
  • У музыки нет границ: молдавский музыкант исполняет Сен гелмез олдун
    Последнее обновление: 15:40 03.07.2019
    15:40 03.07.2019

    Москович исполнил в Баку азербайджанскую музыку на молдавском нае

    Народный артист Молдовы Константин Москович исполнил в Баку азербайджанскую музыку на молдавском нае - смотрите видео.

    201

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться