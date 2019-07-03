Они поют на языке Бога: в Молдову приехал уникальный хор – видео

Библейские мотивы в исполнении хорового коллектива, в составе которого исполнители из Германии и Израиля, не оставят равнодушными людей и затронут самые потаенные струны души.

В еврейском культурном центре "Кедем" в Кишиневе состоялось выступление одного из уникальных в мире хоровых коллективов - объединенного хора "Ашира".

Коллектив состоит из солистов из Израиля и Германии. Коллектив с успехом гастролировал в США, Польше, Украине, Швейцарии. Четыре раза хор выступал в ООН по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Ансамбль впервые приехал в Кишинев. Солисты хора впечатлены Молдовой, добротой людей, живущих здесь. Предки многих из них – выходцы из Бессарабии. Потомки помнят о еврейском погроме 1903 года. И, приехав сюда рады, что на земле Молдовы царит мир и дружба между народами. Библейские мотивы в исполнении хора "Ашира" – свидетельство тому, что все народы на Земле должны жить в мире.

В хоре – много граждан Германии. Немцы выражают солидарность с теми, чьи предки стали жертвами Холокоста.

Зрители завороженно слушали композиции коллектива "Ашира". И взрослые, и молодые восхищались хоровым пением, которое заставляло задуматься о вечном, - мире, межнациональной дружбе, любви.

Овации и продолжительные аплодисменты стали благодарностью коллективу "Ашира" за выступление.

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