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Пощечина правосудию

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Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за того, что сторона обвинения решила сменить двух прокуроров в день заседания.

Суд призвал юристов подготовиться к заседанию "надлежащим образом".

В зале суда Вышинский заявил, что прокуратуру волнует не правосудие, а то, чтобы он оставался за решеткой.

Кроме того, по его словам, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал пощечину украинскому правосудию, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.

Адвокат Андрей Доманский заявил, что процесс пытаются затянуть. Кроме того, по его словам, защите до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.

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