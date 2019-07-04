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Картины он не пишет, а пашет - видео

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© Ruptly

Итальянец по имени Дарио использовал трактор, чтобы превратить поле пшеницы в гигантский портрет князя Владимира.

Произведение искусства из-за его масштаба можно увидеть только сверху.

Картину автор посвятил визиту Владимира Путина в Италию.

Мотохудожник не делает набросков, ему достаточно хорошего чувства пропорций и навыков тракториста.

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