Картины он не пишет, а пашет - видео

Итальянец по имени Дарио использовал трактор, чтобы превратить поле пшеницы в гигантский портрет князя Владимира.
Произведение искусства из-за его масштаба можно увидеть только сверху.
Картину автор посвятил визиту Владимира Путина в Италию.
Мотохудожник не делает набросков, ему достаточно хорошего чувства пропорций и навыков тракториста.
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