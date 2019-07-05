Высокие цены на овощи: пенсионеры летом остались без витаминов - видео

Молдавские пенсионеры признаются, что даже после снижения цен фрукты и овощи все равно для них дорогие.

"Цены держатся такими уже две недели. Для покупателей они кажутся высокими, но продавец, который их выращивает, считает иначе, потому что затраты большие, в том числе на транспорт", - рассказала Sputnik одна из продавщиц Центрального рынка Кишинева.

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По ее словам, еще две недели назад, когда местные овощи еще не созрели, на рынке были только импортные. Сейчас ситуация изменилась - импортных нет.

"Огурцы стоят 10 леев, беру их для салата. Но пенсии, которую должны были перечислить второго числа, еще нет. Поэтому красивые огурцы за 15 леев не могу себе позволить. Пенсия учителя маленькая – 2000 леев, а еще ведь надо оплатить и коммунальные услуги", - призналась пенсионерка.

Другой реализатор объяснила, что молдавский картофель сейчас упал в цене примерно на 1-2 лея.

"Все зависит от сорта. Люди дорого покупали семена, поэтому дорого продают картошку", - добавила она.

Несмотря на это, покупатели считают, что цены на рынке все равно завышены по сравнению с тем, что было в прошлые годы.

Однако и это, по большому счету, не отпугивает людей, на рынках всегда многолюдно.

Те, кому финансовые возможности не позволяют покупать дорогую продукцию, выбирают более приемлемый вариант.

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