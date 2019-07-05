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"Это унижение самой Украины" – Захарова о суде по делу Вышинского

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Официальный представитель МИД России назвала уголовное дело и его разбирательство цирком, дискриминацией и унижением.

"Не только он, не только его коллеги не понимают, о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже и сами украинские прокуроры не понимают. Именно об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке", - сказала Захарова.

По ее словам, им теперь, оказывается, нужно ознакомиться с делом и материалами.

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"Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины", - сказала она.

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