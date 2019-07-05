"Давно не виделись!"- Путин встретился с Сильвио Берлускони в Риме

Российский лидер по окончании официальной программы визита в Италию провел в в международном аэропорту "Фьюмичино" в Риме краткую встречу со своим давним другом.

В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего экс-премьера и председателя партии "Вперёд, Италия" по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёрдо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".

"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", - заявил Берлускони на своей странице в Facebook.

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