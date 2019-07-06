Видео: "Балтийская аномалия" - воочию

Таинственный объект был обнаружен на дне Балтийского моря шведскими аквалангистами в 2011 году.
С тех пор не утихают споры о том, что это - редкое природное явление или конструкция, воздвигнутая древней цивилизацией?
Уфологическое сообщество не оставляет попыток увязать находку с деятельностью инопланетян.
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