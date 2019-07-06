Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане

Домашнее молоко, овощи с грядки, фрукты из сада да курочка, не напичканная антибиотиками. Вот, что побуждает городских жителей покупать продукты с рук. Однако уличные торговцы сталкиваются с массой трудностей, о которых - сюжет Sputnik Молдова.

Уличная торговля идет в Кишиневе полным ходом. Крестьяне привозят на продажу «молочку», яйца, мясо, овощи, фрукты. Некоторые проделывают десятки километров, чтобы попасть в столицу, продать продукты и заработать деньги, ведь в родных селах у них нет возможности реализовать эти товары. Спрос на "свойское" в молдавской столице, конечно, есть. Люди берут "домашние" продукты, считая, что они полезнее, чем те, которые выставлены на продажу в магазинах и даже на рынках. Практически у каждого такого продавца уже есть своя клиентура. Однако все они сталкиваются с определенными трудностями.

"Торгую брынзой и сметаной. Стою здесь примерно полчаса. Думаю, может испортится, но на рынке в павильоне нам не дают продавать. Продукты свежие. Вчера сделали. Хранились в холодильнике. Покупатели есть", - рассказал молодой человек.

Некоторые торговцы приезжают в город, чтобы продать продукты даже несмотря на неблагоприятные погодные условия. К примеру, в зной. Правда, делают это далеко не многие.

"Когда было жарко, мы не выходили торговать. Продукты храню в холодильнике и привожу их сюда. Люди покупают. У меня есть свои клиенты. Приезжаю из села Минджир Хынчештского района. Там рынок очень маленький, не могу все продать", - рассказала пожилая женщина.

Своя клиентская база легко объяснима. Домашнее молоко, овощи с грядки, фрукты из сада да курочка, не напичканная антибиотиками. Вот, что побуждает городских жителей покупать продукты с рук.

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