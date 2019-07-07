Артрекинг: искусство создавать шедевры на грязном борту автомобиля

Техника здесь совершенно особенная - наносить на пространство будущего рисунка ничего не надо. Наоборот, следует удалить лишнее.

Но, помимо навыков ремесла, требуется еще и талант.

А он, судя по всему, у художника-дальнобойщика, имеется.

Как и уверенность, что уж его творения увидит побольше народу, чем работы некоторых именитых мэтров.

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